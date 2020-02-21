新冠肺炎疫情持續延燒，讓許多國家人心惶惶深怕受到感染，不過世界衛生組織（WHO）宣布，在三周內將公布新冠肺炎的2項藥物臨床測試結果，不過全球衛生專家呼籲千萬不要草率上市。

根據《CNBC》報導，WHO秘書長譚德塞在記者會上表示，有2種用來治療愛滋病的藥物結合後，還有瑞德西韋（Remdesivir）的抗病藥物，有機會能夠用來治療新冠肺炎，接下來將會開始進行臨床實驗，預計會在3周後得知測試結果。

此外世界衛生組織突發事件管理人Janet Diaz表示，有消息指出有種抗瘧疾的藥物，也能夠用來治療新冠病毒，不過目前還沒有獲得證實。不過也有全球衛生專家表示，研發疫苗是一件漫長、複雜的工作，更重要的關係到人命，所以千萬不要為了求快，就草率測試後就直接上市。

而除了WHO提到的2種藥物之外，美國總統川普在2月初時表示，美國目前也正在進行研發疫苗的工作，而最快在2個月內可以進行測試。

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(中時電子報)