梧棲頂寮公園附近人行道被半拖車佔據，梧棲區長溫國宏、里長鐘金水表示，地磚都被壓壞了。（陳淑娥攝）

梧棲頂寮公園附近人行道被半拖車佔據，工地聯絡人易先生出面回應。（陳淑娥攝）

台中市梧棲區頂寮公園是民眾休閒好去處，但附近人行道卻遭10餘台半拖車佔據，不僅地磚被壓壞，民眾只能走馬路與車爭道，現場險象環生！里長鐘金水表示，業者趕了就走，沒多久又故態復萌，沒完沒了；警方21日強力取締開單，要求業者租地停放。

頂寮公園旁的人行道，停放了多台半拖車，還有兩台疊在一起，佔據了整條人行道，被民眾形容是「大怪物」，直說，「不僅這邊有，連臨港路、梧棲壘球場也一堆！」

鐘金水表示，台中港區曳引車特別多，業者常將半拖車停放在人行道，經勸離後，沒多久又換別家業者違規停放，不僅壓壞人行道地磚，民眾也抱怨與車爭道，真的很危險，向1999等相關單位反映，始終無法徹底解決，鄰近有30棟大樓住戶，大家怕到連公園都卻步了。

警方獲報後到場取締，工地聯絡人易先生出面聯繫拖車業者，允諾傍晚5點前將6台半拖車移走。梧棲分駐所所長江明儒指出，將積極聯繫其他半拖車業者，若聯繫不上會貼公告，公告期一過，即會同環保單位前往處理，強調一定會解決問題，不會不了了之。

梧棲區長溫國宏指出，半拖車停占據人行道險象環生，夜間視線不佳時，可能導致行人受傷，呼籲企業應善盡社會責任，不要貪圖方便而造成他人不便。

(中時 )