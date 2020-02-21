國民黨籍立委廖國棟助理塗裕盛於2014年開始，利用廖國棟助理名義，陸續向石材既資源產業研究發展中心施壓，索討法案回扣，石資中心總經理林志善等人因害怕預算審核受影響，陸續提供資金給塗裕盛，9次共計936萬3615元；新北地檢署偵辦後，依詐欺取財等罪嫌起訴塗裕盛以及林志善等6名石資中心員工。

起訴書指出，塗裕盛2014年假借立委廖國棟特別助理身分，向石資中心要索預算1900萬元「東部產業創新技術發展暨關懷輔導」計畫中的40％作為回扣，林志善與其討價還價，最後談定以10％(約190萬元)成交，並分5筆匯入台灣原住民族企業人協會的銀行帳戶。

塗裕盛食髓知味，接下來多次借廖國棟名義，要求石資中心提供多筆資金；2016年尼伯特颱風重創台東，石資中心爭取到600萬元，卻遭塗裕盛要走其中200萬元，塗裕盛以此方式陸陸續續獲取近千萬不法所得。

檢方還懷疑廖國棟也有參與其中，以違反貪汙罪進行偵辦，但廖國棟堅決否認，加上沒有證據可證明廖有參與其中，最後以不起訴處分。

新北地檢署今偵結，決定以詐欺取財、行使偽造變造或登載不實之文書罪等罪嫌起訴塗裕盛及林志善等6名石資中心員工。

(中時 )