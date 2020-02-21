外籍航空公司指出，民航局完全不顧同隸屬交通部轄下的觀光局對旅遊警示至第三級方全額退費規定，行文航空業，要求不得收取退票、改票手續費等措施，還須配合暑假遞延、甚至寒假延長、大考問題等，同意予旅客變更彈性免收相關費用，引發各國航空公司反彈，透過台灣地區航空代表協會（BOAR）提出抗議。

業者指出，旅客與航空公司間的購票等同契約，政府既然訂有旅遊警示規範，就應依規辦理，不應任意討好民眾，不顧航空業是「重災區」，在航空公司最困難的時候，一句話就要航空業連最後一丁點的勞務收入也被剝奪，也很難向總公司交代。

台北市交通文教基金會的交通論壇社論也針對此事發表言論指出：眾人皆知新冠肺炎影響屬所有各行各業產業鏈全面性的侵襲，無須將鎂光燈聚焦航空業，然相信航空產業人士之祈求，或許只是「政府不介入」營運，就是莫大的幫助！換言之，政府切勿因外力或民粹對航空業下指導棋，一則破壞航空市場秩序，亦將航空業推至懸崖邊之險端！

社論中指出，航空業非奸商，也不願發災難財，但面對巨大沉沒成本（如租購機、修護、人事成本等）仍須支付，又保守估計在前述各地停飛效應下，初估單一航司每月減少三成收入，再加上近期疫情加劇、取消行程者眾，保守估計收入減幅將推升至近五成，相當每月收入至少依規模，少則蒸發三、五億，大則四十億台幣以上，航空業心酸誰人知？

此時要求航空業不得收取退票、改票手續費等措施，還需同意予旅客變更彈性免收相關費用。試問，旅客與航空公司間的購票等同契約，豈可因政府一言推翻？市場秩序與旅遊警示規範何在？在最困難之時，航空業連最後一丁點的勞務收入，也被無情不公的剝奪！

此外，航空公司收取退票、改票手續費之精神，主要在於反應作業所需之支出成本（如系統訂位費、人工作業費），當政府視而不見、航司虧損往肚裡吞的同時，尤其是國籍航空公司多屬上市櫃，政府強勢干預勢必損及股民之權益。

因此該會建議政府即便不作為，亦不要伸手擾亂市場機能，回歸航空市場自然競爭。相對地，此刻反是政府給予民眾機會教育之機，否則非但國籍航空受挫，近年興盛且政府鼓勵的低成本航空營運體制，恐成「低收入」航空。

筆者也指出，本地外籍航司任職的學生稱其老闆不解，為何台灣政府過度保護消費者、犧牲航空業之舉，且航空業的職員一樣為國民，何以顧此失彼？航空產業與旅行產業唇齒相依，政府應公平檢視產業鏈問題，少一點干預、多一點支持。

(工商 )