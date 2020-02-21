台南將軍發生槍擊案 一死一重傷 17:522020/02/21 中時 劉秀芬 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台南市將軍區鯤鯓里下午發生一死一重傷槍擊案。（翻攝相片／劉秀芬台南傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台南市學甲警分局青鯤鯓派出所員警下午接獲報案，指將軍區鯤鯓里有兩人受傷，警方到場後發現有一對男女身受槍傷，男子已沒有生命跡象，女子意識模糊，警消將兩人分別送往麻豆新樓醫院及佳里奇美醫院急救，但男子急救後宣告不治。 據了解，男子胸部、頭部有槍傷，女子則左肩有槍傷、後腦有撕裂傷，警方在現場有發現彈殼，目前正採證釐清案情中。 (中時 ) #男子 #槍傷 #警方 #發現 #急救 也許您會感興趣 推薦閱讀 飛車搶包遭圍捕 嫌自戕3刀不治 04:102020/02/18 社會新聞 中市警方添購警大重機護具執勤更安全 17:182020/02/18 社會 翁清晨外出直發抖 永和警伸援手 21:142020/02/18 社會 玉米田疑遭汙染 南市環保局現勘 04:102020/02/19 地方新聞 關渡平原遭濫填垃圾 最高可罰1500萬 10:512020/02/19 社會 男陳屍車內多日 惡臭四散路人發現 16:082020/02/19 社會 萬華「犁田」飛車盜超落漆 交保再犯又落網 16:302020/02/19 社會 海洛因摻鹽被檢舉 警逮三蘆大毒販「五齒」 17:292020/02/19 社會 屋主在家也想偷？基隆竊賊開門行竊見屋主落荒而逃 18:172020/02/19 社會 台南將軍發生槍擊案 一死一重傷 17:482020/02/21 社會 社會熱門新聞 台76線車禍 小客車酒駕追撞害貨車翻覆燒光 - 社會 郭芷嫣裁決將出爐恐回鍋長榮 逾150名機師連署拒跟她一起執勤 - 社會 24例確診北部婦活動範圍曝光 愛唱卡拉OK、公園運動 - 社會 曾角逐台北市長 名醫猥褻女病患判刑5個月 - 社會 妙齡女大聊「塞不滿」男路人嚇傻 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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