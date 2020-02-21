國家通訊傳播委員會(NCC)第五代行動通訊(5G)第一波釋照、1800MHz、3.5GHz及28GHz頻段競價作業，在2020/01/16結標的第一階段頻段數量競標，總標金達1380.81億；今(21日)啟動第二階段頻段位置競標，最終以總標金41.1億元結標；兩階段競標所累計的總標金達1,421.91億元。台灣之星於第一階段的頻段數量競標，以單位頻段單價最低(49.27億/10MHz)之姿標下3.5GHz頻段(40MHz)，以業界最低標金成本197.08億元取得3.5GHz戰略合作位置，取得5G入場門票；今(21日)參與第二階段位置競標，以0元標金標得3.5GHz F1-F4魚頭頻段位置，未來將持續發揮關鍵小業者的影響力，促進台灣電信產業發展、讓消費者提早享有5G服務！

台灣之星總經理賴弦五表示：「五年前，我們帶著要讓台灣電信更好的信念出發；迎向5G時代，台灣之星持續成為三大之外的一個『好』的選擇；讓所有消費者、不論使用哪一家電信業者，都能享受電信在市場有效競爭下所帶來前所未有的競爭紅利，人人都可以輕鬆擁有便利的行動網路服務。對於今天的競標結果，我們以業界最低標金成本取得3.5GHz黃金頻段40 MHz，不但232萬用戶所享有全市場最大的用戶個人頻寬，又以零成本取得「魚頭的位置」，未來我們將全力投入5G建設，並以更加開放的心態與同業及更多領域產業進行策略合作結盟，共同探尋更多在大數據、AI人工智慧及物聯網等創新商業應用之可能，擴大跨產業戰力、做大B2B2X商機，期許在5G這個充滿『機會』的時代，藉由其大頻寬、高速率、低延遲的通訊特性，讓台灣電信產業以翻倍的速度持續發展進步，消費者將會成為5G時代的最大贏家！」

(中時電子報)