被誤食的水晶球在男童體內遇水膨脹成5倍大、直徑3公分的水晶寶寶，最後卡在男童腸道無法動彈。（台大新竹醫院提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市1歲4個月陳小弟弟，日前因誤食直徑0.6公分，多作為花瓶裡裝飾使用、俗稱「水晶寶寶」的水晶球，之後其連續嘔吐多日、腹脹及無法進食，經緊急送醫檢查才發現遇水膨脹5倍的水晶寶寶卡在腸道，立即開刀取出才救回一命。

台大醫院新竹分院小兒外科醫師黃元惠指出，這名小男童誤食原本只有0.6公分的水晶球，但家人並未發現，直至水晶球在其體內吸水膨漲成直徑3公分的「水晶寶寶」後卡在男童腸道，才開始出現嘔吐、腹漲等不適症狀。

陳小弟弟是在接受X光與電腦斷腦斷層掃瞄才發現其腸道有異物，經緊急手術後發現，腸子阻塞的原因是有顆直徑3公分的水晶球卡塞，經手術後取出腸道中的水晶球後，小孩術後恢復良好，5天後即順利進食並出院回家療養。

黃元惠表示，手術取出的水晶球，直徑長達3公分，但原本水晶球直徑只有0.6公分，水晶球是丙烯酸高分子聚合物樹脂，可作為植物培養、保存花材之介質，具有保水效果，其吸水後有脹大的特性，而水晶球顏色鮮艷，非常類似糖果，很容易吸引小孩的注意而不小心誤食。

黃元惠提醒家長，如有使用水晶球當作盆栽或植物的介質，務必要保管好，或放置於小孩不易取得之地方，避免家中的幼童接觸或玩耍，以免誤食造成腸阻塞，引發生命危險。

(中時 )