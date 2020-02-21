新冠肺炎第24例確診個案感染源仍在調查中，台北市長柯文哲今天被問到疫情資訊是否公開時表示，「有人說公開會引起恐慌疑慮，但不公開不是更多恐慌？」台南市長黃偉哲則表示，民眾有知的權利，但是患者得病也不是本人刻意造成，相關疫情資訊還是要尊重中央防疫指揮中心，地方配合執行。

黃偉哲說，全民防疫當頭，民眾有知的權利，但是，患病的人並不是刻意造成這個結果，坦白講，也要保障隱私權，至於公共安全與個人隱私權的衡量，還是要尊重中央防疫中心的指揮。

黃偉哲表示，現在台灣的確診人數有增加，在哪個縣市？甚至哪個行政區？基本上都不會公布，地方作好配合會比較好，否則一旦引起民眾恐慌，反而會對疫情防治與患者治療形成安全威脅。

黃偉哲認為，如果詳細公布確診個案地點，搞不好高風險的人，就跑去躲藏起來，當他躲起來，長期沒有接受醫療，沒有接受隔離，反而對公共安全造成更大隱憂，因此確診患者的身份地點，不宜太過度揭露。

(中時 )