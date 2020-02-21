竹山秀傳醫院發送抗菌液，協助鄉親防疫。（廖志晃攝）

竹山秀傳醫院免費送抗菌液，每日限量200公升。（廖志晃攝）

新冠肺炎疫情致使人人惶恐，竹山秀傳醫院與鄉親一起對抗疫情，即日起免費提供院內使用的次氯酸水抗菌液，給鄰近里長、民眾及員工領用，每日限量200公升，意者洽竹山秀傳公關室，電話（049）2624266轉32248。

竹山秀傳醫院院長謝輝龍表示，下周即將開學，院方為盡社會責任，因此也提供次氯酸水給附近的中州國小、社寮國小及社寮國中領用，讓學校內有安全的抗菌液能定期消毒，保障學生健康。

次氯酸水無色、無味且安全無害，抗病毒的效用更優於酒精，因酒精對抗的是病毒及有莢膜的細菌，但次氯酸水還能多對抗沒有莢膜的細菌及微生物，更重要的是多數人喜歡滑嫩的雙手，但酒精對皮膚過於刺激，長期使用會使皮膚變粗糙，因此若真的無法洗手又需消毒時，可改用對人體刺激性較低的次氯酸水取代。

竹山鎮鎮長陳東睦表示，肯定竹山秀傳醫院邀厝邊頭尾防疫，也期盼在不安的時期，大家都可盡自身力量、遵守政策、聽從醫護人員囑付，防止社區感染。

謝輝龍提醒民眾，新型冠狀病毒感染性強，所以如果要到人多擁擠、密閉的場合時務必戴口罩，平時勤洗手、保持環境清潔、均衡飲食、維持心情愉悅、多運動、曬太陽、充足睡眠，都可提升免疫力。

(中時 )