自新冠肺炎疫情發生後，造成國內旅遊觀光產業重大衝擊，財團法人聯合信用卡處理中心在今日宣布即日起至2020年7月31月止提供合作之旅行業、航空業、旅宿業、餐飲業等旅遊觀光產業之特約商店紓困措施，以共體時艱協助相關產業減輕負擔。

紓困措施如下：1.免徵收特約商店商店服務費。2.免徵收特約商店MPOS使用費。3.暫緩催收特約商店違約帳款及端末機未回殘值。

(時報資訊)