《金融》聯卡中心提供信用卡特約商店各項紓困措施 17:562020/02/21 時報資訊 任珮云 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 自新冠肺炎疫情發生後，造成國內旅遊觀光產業重大衝擊，財團法人聯合信用卡處理中心在今日宣布即日起至2020年7月31月止提供合作之旅行業、航空業、旅宿業、餐飲業等旅遊觀光產業之特約商店紓困措施，以共體時艱協助相關產業減輕負擔。 紓困措施如下：1.免徵收特約商店商店服務費。2.免徵收特約商店MPOS使用費。3.暫緩催收特約商店違約帳款及端末機未回殘值。 (時報資訊) #特約商店 #紓困措施 #觀光產業 #免徵 #聯卡中心 也許您會感興趣 推薦閱讀 中央500億助觀光振興紓困 新北市：建議給予補助 15:052020/02/17 政治 紓困措施 國稅局調整小商家營業額 19:242020/02/17 財經 新冠肺炎嚴重衝擊台灣觀光產業 學者建議政府紓困多管齊下 21:452020/02/17 生活 疫情衝擊觀光 林佳龍：政府將提供15億元紓困 16:252020/02/18 旅遊 搶救中台灣觀光產業！交通部長林佳龍與觀光業者座談 21:482020/02/18 生活 進口防疫用品贈政府 免課稅 04:102020/02/19 金融．稅務 觀光紓困條例 林佳龍明提案 04:102020/02/19 地方新聞 觀光業最寒冷的冬天 04:102020/02/19 時論廣場 《金融》疫情影響個人貸款還款，協議紓困措施出爐 08:022020/02/19 財經 旅行四大慘業 聯信祭出紓困措施 17:342020/02/21 財經 財經熱門新聞 被老美追殺華為嚇怕？ 傳台積電祭狠招保命 - 財經 「加料」空姐復出回擊 長榮航：深表遺憾 - 財經 抗疫裁員3成？ 微風丟下震撼彈…真相曝光 - 財經 美股遇神秘賣壓 他警告蘋果、特斯拉恐暴跌20％ - 財經 全球玩具大缺貨！上萬娃娃機店恐倒一半 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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