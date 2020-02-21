目前以葉克膜維持生命第15天的劉真，之前傳出劉媽媽說好轉中，讓關心的人持續為她集氣。究竟劉真進行的手術是否危險？以及葉克膜的使用情況？據博仁綜合醫院心臟外科主任蘇上豪指出，安裝葉克膜平均天數為14天，隨著時間拉長會併發症要注意，而台大醫院使用葉克膜存活者，最長達到117天。

劉真因先天性心臟主動脈狹窄進行心臟瓣膜手術，據相關人士指出，劉真可能為了想再生子，所以選擇用修補方式，可能在進行手術後心藏恢復有狀況，所以必須靠葉克膜維持生命，目前爭取換心手術的時間和機會。據了解，目前劉真裝置葉克膜時間可能已到第15天，先生辛龍及家人都期待能盡快爭取到心臟移植。

提及劉真目前可能的情況，蘇上豪表示如媒體所描述應該很危急，希望大家為她集氣。他也說明劉真案例的手術有三種選擇，一是她選的心臟瓣膜修補，術後三個月服抗凝血劑，依瓣膜結構年限不一定，做的好可以比生物瓣年限久；另二種是置換瓣膜，一是機械瓣一是生物瓣，其中機械瓣可維持最久，且可能只需做一次，但需要終身服藥；至於生物瓣用豬或牛，可維持10-15年，也是術後三個月吃藥，只是有使用期有限。

對葉克膜使用情況，蘇上豪則說明，葉克膜雖然可延長存活時間，但使用越久併發症越多，一定是醫師非不得己的情況下的決定，葉克膜支持患者的期限大概是2～3週，平均支持天數2星期，台大醫院曾有患者安裝兩套葉克膜117天後，奇蹟救回一命。但葉克膜使用時間延長，恐會引發血球破壞、感染出血，除了一開始的心臟衰竭，間接還可能導致肝、腎臟衰竭。

至於劉真目前如果在等換心，可能也是不得不的選擇，蘇上豪說，換心過程將面臨很多困境，先是等待換心臟的機會，而等到且裝上去的心臟夠不夠用，因此都需要醫師專業評估。另外換心還有排斥及感染問題，病人如果出現排斥，中間要吃抗排斥藥，而劉真可能已因長期使用葉克膜而出現感染，造成免疫力下滑，未來就算克服一切困難成功換心，面臨心臟感染與排斥問題互相拔河，會比較辛苦，也是短時間必須承擔的風險。他希望大家多為劉真加油，目前狀況真的危險。

究竟劉真目前狀況為何？北榮僅向《中時電子報》表示，家屬沒有說就什麼都不知道，主治醫師也不會告訴他們。

(中時電子報)