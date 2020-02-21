自稱明朝皇帝朱元璋後代的空手道高手朱雪璋，設局砍斷綽號「深海閻王」的柔術高手王毓霖腳筋，刑事部分二審遭依重傷害未遂罪判刑6年，民事部分台北地院今宣判，判朱雪璋夫妻等15名被告應賠償總共100萬元，可上訴。

朱雪璋在延吉街開設正心道館，因與王毓霖早有嫌隙，與妻子吳佩樺以比武為由邀王到武館，卻找員工、徒弟預先埋伏，待王男到場後，朱男立刻指示徒弟關門，並呼叫埋伏群眾出場，持刀械朝王男一陣猛殺，吳女竟還教唆朱「再砍一刀，算我的」，導致王男腳筋被砍斷。

刑事部分，高等法院去年4月依重傷未遂罪判刑6年，全案上訴最高法院審理中；王毓霖另提刑事附代民事訴訟，最初求償財產損害、精神慰撫金共3837萬元。

後因朱雪璋反映金額太高，王男也提不出足夠的求償依據，縮減聲明改求償2182餘萬元，法官審理後，仍認為王男提供的薪資所得、勞動力減損鑑定等憑證不足，今判決被告15人應連帶賠償76萬5321元，朱、吳夫妻另得再連帶賠償23萬4679元，賠償總金額為100萬元。

(中時 )