全台防疫期，面對三月邁入疫情高峰，加上中小學校即將於下周開學，崇越集團旗下「安永鮮物」健康超市繼免費招待顧客喝新鮮鱸魚湯之後，21日更宣布防疫期間加碼，到店消費免費送次氯酸水防疫。

安永鮮物目前全台11間直營門市，每日將提供濃度150ppm的「次氯酸水」免費給來店顧客；民眾須自備乾淨不透光容器盛裝，安永會員可優先領取，每人每日限領300ml，各門市限量40公升，送完為止。活動預計進行一個月至3月20日止，將送出約13公噸的次氯酸水回饋消費者，初步估計可嘉惠超過4萬3,000人次。

安永鮮物表示，響應政府防疫措施，旗下門市自月初開始推行「免費喝魚湯」活動，至今半個月已送出近2萬杯，不僅獲得民眾好評，也吸引有共同理念的機能水廠商「緯宸實業」共襄盛舉，贊助逾13公噸的次氯酸水，一起為防疫盡份心力。

安永鮮物提醒，此次免費提供給消費者的「次氯酸水」濃度為150ppm，其特點在於呈微酸性，溫和、低刺激，具有高殺菌力、無殘留毒性，能大幅降低對自然環境的汙染，也對人體無害，但使用前仍須注意不可食用，建議運用於居家環境清潔消毒、器皿殺菌。

由於次氯酸水本身具有怕光、怕熱等不安定性，避免存放於高溫或陽光直射處，加上隨著時間會慢慢還原成水與鹽等成分，殺菌效果恐因放置太久而遞減，建議盡速使用完畢。

(工商 )