艾美特-KY以自有品牌「AIRMATE艾美特」，在大陸電暖器及電風扇等季節性小家電市場佔有一席之地，元月因工作天數減少，合併營收4.37億元，年減40.57％。2月因新冠肺炎疫情擴散而延後開工，但首度以氣窗屏幕問診桌，進軍大陸醫療市場頗有斬獲，最近又接獲百台追加訂單，可挹注第一季營收。

艾美特去年12月大陸南方暖冬，電暖器直到元月才熱銷，但因過年提前，廣東深圳及江西九江兩廠配合大陸春運提前至元月20日放年假，工作天數減少，致使元月合併營收年減幅逾四成。

艾美特主管表示，艾美特九江、深圳兩地工廠配合大陸當地政府防疫政策，分別於11日、13日復工，由於不少員工來自湖北及湖南，返回工作崗位，必須先自主隔離14天，初期兩地工廠復工率僅2～3成，本週生產逐漸回到正常，預計下週起恢復出貨。艾美特外內銷客戶並未取消電風扇訂單，大陸廠2月因工作天數減少，2月合併營收也會受影響。

艾美特表示，艾美特首度以氣窗屏幕問診桌，進軍大陸醫療市場，隨著新冠肺炎疫情延燒，接單又有新斬獲。除農曆年期間接獲4、5百台訂單，每台終端售價人民幣25.000元，最近客戶又追加百台訂單，之後可能隨疫情而持續追加訂單。

(工商 )