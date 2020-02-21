新冠肺炎疫情衝擊桃園國際機場機旅客量，免稅店和商場的營業額也有明顯衰退，根據統計，桃機出入境人數在農曆春節前、1月23日單日為15萬2,000多人，2月19日僅剩下5萬多人，大減約六成，也連帶使機場相關行業營運受到影響，其中免稅店營業額減少71％、綜合商場營業額減少51％。

不僅桃機旅客大減，影響免稅店、商場生計，包括桃園機場聯外交通使用量也都大幅縮減，其中機場捷運2月1日至19日平均日運量為6.24萬人次，較2019年全年平均日運量減少18％，其中又以A1台北車站、桃園機場航廈的A12及A13站運量減少情況較為顯著，這三站合計占整體減少量近八成。

此外，自1月23日至2月15日期間，機場停車場累計停車車次，比去年同期減少約24％；國道客運乘客數減少約25％；排班計程車乘客數減少約35％。

桃園市長鄭文燦21日視察桃機時表示，機場屬於綜合服務業，涵蓋交通運輸、觀光旅遊、免稅商店、美食廣場、過境服務、排班計程車等各行各業，打造機場經濟學的關鍵要素就是人流，若人流減少就無經濟學可言，機場及相關行業營運數字持續探底，若未來再提升日韓兩國旅遊警示，恐怕讓機場營運更加雪上加霜，中央正積極推動「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」立法，桃園市政府也將蒐集資料，提供中央參考，希望為產業振興挹注力量。

(工商 )