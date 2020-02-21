由徐乃麟、曾國城、張文綺、徐凱希所主持的《天才衝衝衝》，本周邀請來賓王仁甫、NONO、徐小可、Junior、高山峰、丁立祺、康茵茵、張若凡、董梓甯一起來玩耍，初次上《天才衝衝衝》的歌手張若凡，新手運大發威，遊戲單元「一叫高下ㄅㄆㄇ」中，僅憑藉四個提示就猜到答案，讓現場來賓直呼還說怎麼可能。

沒想到接下來張若凡卻敗在自己玉女歌手太矜持！最後一關「單位Tempo」彼此都要互相出題並答題，張若凡跟主持人曾國城廝殺到最後攻防戰，但因為答案「做愛」太害羞所以吞敗飲恨，一旁的張文綺還揶揄說:「做兩下累了啦!」但首次上節目就能得到如此好成績，眾人也直誇張若凡厲害了!

董梓甯則將「單位Tempo」提升了節目新高度，想不出名詞直接用狀聲詞代替，讓現場的大家聽得臉紅心跳，主持人徐乃麟還直說:「對對對，可以!」原來是曾國城出題「兩次」，董梓甯實在想不出答案而發出焦慮的「嗯!嗯!」聲響，敵隊的NONO聽完大喊:「要講出來，不能用聲音啦!」一旁的曾國城則激動的說:「實在是太生動了!」搞笑脫線的演出讓現場大家笑到不行。

(中時 )