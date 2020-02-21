唐振剛接下《世界第一等》主持棒十年，長年的經驗累積讓他晉升為旅遊達人，他開心直說：「我會一直保持對世界的熱情與好奇心，期待讓觀眾看到更多國家的人文風情。」在最新一集節目中，他抵達巴基斯坦進行深度之旅，沒想到出發前興奮又期待的他，卻失算了當地天氣，導致旅遊過程「冷吱吱」，好在有導遊毛毯加身，才讓他變回「暖男」。

唐振剛接下《世界第一等》主持棒十年，長年的經驗累積讓他晉升為旅遊達人。(八大提供)

他苦笑說先前有訪鄰近國家印度的經驗，讓他只準備了一堆泡麵、果乾，無奈的說：「我明明超不怕冷，去只有5℃的蒙古時還只穿短褲，甚至被蒙古人說：「你可以穿長褲嗎？不然顯得我們穿太多好奇怪！」，沒想到這次17℃卻冷的我直發抖。」痛苦的是，當地洗澡不僅沒有蓮蓬頭，熱水也有限，只能在寒風中用極小的水量沖澡的他也嘆：「真是失策！」

唐振剛開心說：「會保持對世界的熱情與好奇心。」(八大提供)

他在當地竟意外成為超級巨星，不僅店員全因他而罷工求合照，就連在印巴邊界時都搶走儀隊風采，吸引大批群眾圍繞要跟他自拍，更一度被迫中斷拍攝，「因為當地太少出現外國人臉孔，才會讓他們都好奇想來合照，不過他們真的很熱情，拍完照還會問你喜不喜歡當地？希望你下次再來玩，也歡迎你來玩。」

唐振剛前進印巴邊界，與巴基斯坦儀隊合影留念。(八大提供)

(中時 )