由全國商業總會與桃園市政府合辦的第2屆「金舶獎」入圍名單出爐，百餘家企業參賽踴躍，第一階段選出60家有輸出國際潛力的優質服務業品牌，包括王品牛排、涓豆腐，其中因武漢肺炎疫情擴大，健康醫療產業倍受青睞。

全國商業總會副秘書長暨品牌加速中心執行長戴中興指出，金舶獎十兆產業，劃分為第一兆「手搖飲料產業」、第二兆「三金產業」、第三兆「健康醫療照護服務產業」、第四兆「創新商模農業產業」、第五兆「跨境電商服務鏈產業」、第六兆「時尚人文餐飲產業」、第七兆「觀光休閒產業」、第八兆「AI科技整合應用產業」、第九兆「金融科技服務產業」、第十兆「服務業供應鏈產業」，是台灣服務業中吸金能力最強，也是最有實力走進國際市場的先鋒產業。

第二屆金舶獎與桃園市政府合辦，歷經嚴格的資格初審、BP（商業發展企劃）、Road show報告複審後，將在109年6月決審出最後10大得主。

去年第一屆十大金舶獎獲獎品牌，後續產生的對接效益獲得國際授權金5,780萬，投資金19,000萬，借貸金1,600萬的奧援與挹注，更有金舶獎得主被國家發展基金相中，加強台灣企業國際競爭力，實現品牌授權及整廠輸出，邁向國際競爭激烈的市場，協助台灣再次衝向經濟奇蹟。

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(中時電子報)