六輕啟用3台熱像儀，全方位防疫。（張朝欣攝）

新冠肺炎疫情讓各企業如臨大敵，雲林縣麥寮鄉台塑六輕工業園區每年產值達上兆元，為避免受到疫情衝擊，規畫3道防疫關卡，包括購買3套紅外線熱像儀置於園區大門、園區內各廠量耳溫與額溫、主管隨時評估員工健康情況，務求做到滴水不漏。

台塑六輕工業園區每天有數萬名員工、外包商進出，目前新冠肺炎疫情持續延燒，六輕為確保員工與廠商安全，特地斥資上百萬元購買3套紅外線熱像儀，置於園區主要進出大門，只要發現有人體溫偏高，立即啟動防疫機制。

六輕管理部副總經理陳文仰表示，六輕防疫有3道關卡，第1道是紅外線熱像儀，之前人員出入大門需量耳溫或額溫，結果造成人車阻塞，有了紅外線熱像儀，人員只要走過去便可知道體溫是否正常，也可減少檢測人員與員工的近距離接觸。

第2道關卡是園區內各廠量耳溫與額溫，六輕園區內有50餘廠，員工或廠商人員進出各廠，有專人測量耳溫與額溫；第3道關卡由主管人員觀察員工身體情況，發現咳嗽或狀況不佳，便指派醫護人員檢查，只要體溫超過38度，就要到醫院接受進一步檢測。

陳文仰指出，麥寮工業港也是防疫重點之一，外國船隻靠港後人員均不得上岸，由港口公司配合路防疫人員上船洽商工作事宜；國內船隻也需由防疫人員檢測船員體溫，確定沒有問題才能在特定區域活動，海、陸同時嚴格把關，務求防疫零漏洞。

(中時 )