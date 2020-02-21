國民黨近期在成立改革委員會前，陸續舉行諮詢會議，上午就組織改革面向，邀請客家、原住民、新住民等代表與會，會中有人建議可設立青年、勞工、客家、原住民與新住民專業黨部，將新住民列為當然中常委，期許提名不分區名單時，要列入原住民與勞工代表，此外，也要擴大與外部各個團體的連結，另建議透過徵召來培育青年參政。

國民黨智庫上午針對「組織改革」舉辦第二場諮詢會議，討論題綱包含有(1)中央與地方組織結構(含客家、原住民族、新住民)的調整與經營；(2)黨職人員組成、產生、運作方式的調整；(3)公職候選人提名制度的調整；(4)黨文宣策略與網路經營的調整；(5)立院黨團攻防能力的加強；(6)其他國民黨的組織改革方向。

此次會議參與者組成延續第一場保持多元特性，不過相較於上次會議廣邀中央與地方黨務人士，今天更著重在多元族群經營和文宣網路與立院黨團戰力強化部分，現場不只有黨公職人員，更邀請來自客家、原住民族、新住民、青年、勞工、退伍軍人與立院的成員。

與會者認為，國民黨目前組織改革的重點在於「人」，如何產生對的人，把對的人放在對的位置就是關鍵。而黨的中心思想與價值並沒有問題，但表達方式和過程卻出了問題，未來必須要洗清社會印象上，誤認國民黨會聽從中共的話的情形。另一與會者也說，改革要走向人民，黨要戰鬥化、精簡化，打集體戰，才能重返執政。

也有與會者表示，黨要讓人產生鬥志和熱情，未來策略、組織、文宣和財務必須靈活化，不能用排除法來進行改革，而是採取兼容並蓄的包容法，進行多元扁平、年輕E化、志工與社團化的內造改革。黨也要盡可能去強化與議題社團的連繫和連結社會新興力量，未來可設立青年、勞工、客家、原住民與新住民專業黨部。

另與會者也說，目前國民黨要善用地方執政優勢，經營地方和社會，不分區名單也要有勞工代表，才能爭取900萬勞工支持。與會代表提醒，網路必須採取分殊化的經營，針對不同社群的特性去因地制宜，才能增加對網路族群的溝通效果。

再者，初選辦法則可以採取更加彈性的方式因地制宜，全民調雖好，但也有其問題，尤其是對年輕人不利，其他政黨也並非全部採取全民調，時常透過徵召的方式來培育年輕人。

立院部分，與會者認為，目前國民黨最大的問題在於政策方向不清楚，時常出現黨中央與黨團的立場歧異，或是立委不知道黨立場的情形，很難聯合作戰，未來黨中央應像「中央廚房」般，統籌生產論述與政策方向。而且，智庫、政策會與黨團的定位要更明確化，智庫做長期研究、政策會做短期論述、黨團進行議事攻防，舉例來說，目前現況智庫較側重在對政策提供即時意見，提供黨及立法院做短期攻防，而沒有宏觀的大型論述。

新住民部分，與會者希望黨能多為新住民發聲，目前雖然沒有新住民立委，不過仍可透過指派黨公職人員的方式，諸如婦女部或是女性立委，來經營新住民議題，讓新住民夥伴感受到黨的關心與溫暖。黨也應多舉辦新住民聯誼與培訓活動，加強與新住民的情感連結，透過新住民與新二代溝通，可有效提升青年支持率。另外還有建議，國民黨應透過制度來保障新住民的黨職名額，除陸配外，更可廣納越南籍及其他國籍等新住民為當然黨代表，甚至是有一位當然新住民中常委。

原住民族部分，與會人員指出2020年國民黨的原住民族群支持率已下滑不少，黨未來應該要將原住民族組織任務化、專職化、扁平化，結合現有原住民族黨公職人員，舉辦幹部研習，培訓原青，積極經營原住民人口多的地區。制度方面，現有原住民族中常委則建議改為由原住民族黨代表產生，廣納更多原住民族基層的聲音。未來不分區名單也應考慮原住民。

客家部分，雖然客家族群高度支持國民黨，但並沒有鐵票之說，基本盤都是靠長期經營的，仰賴各客屬社團的連繫。未來黨可以參照經營客家族群的方式，透過地方與協會來加強與各族群連結，用社團化和外部化的方式來重建黨的組織，不必然要像過去用黨部組織的方式。

(中時 )