荔枝椿象常宿在龍眼、荔枝等果樹上肆虐。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉義市傳真）

嘉義市的公園在樹木噴灑藥劑以防荔枝椿象肆虐。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉義市傳真）

植物也防疫，為減少荔枝椿象肆虐植物，損害果樹收成，嘉義市政府21日起在各公園噴藥，並於3至5月首次辦理卵片收購計畫，1片5元，建設處農牧科表示，1至3月是荔枝椿象產卵季，民眾若現在就要蒐集卵片，必須放冰箱保存至3月開始收購後交給公所。

市府建設處修剪公園樹木，以減少荔枝椿象孳生或藏匿，21日在友忠公園、番仔溝公園，24日至25日在嘉油鐵馬，26日至27日在南興公園、嘉義公園、北香湖公園噴藥，噴藥後會有大量蟲屍，會派員清掃，市府籲請民眾噴藥當天暫勿接近該區域。

建設處表示，嘉義市盧厝、鹿寮、圳頭、後庄種植約90公頃荔枝、龍眼，為保障農友的收成，日前邀請農委會臺南農業改良場農友分享防治荔枝椿象的經驗，讓在地的果農能加強防杜荔枝椿象的危害。

農牧科長陳怡如說，1至3月是荔枝椿象產卵季，每次在樹葉上會產卵10至14顆，以此判定為荔枝椿象的卵片，3至5月的卵片收購計畫，設籍在嘉義市的民眾，每周一及周四上午9時至中午12時，可至公所繳交卵片，一片5元，每人最多可換200片，同時，釋放荔枝椿象的天敵平腹小蜂逾2萬隻，以減少荔枝椿象的數量。

建設處長陳光興說，荔枝椿象會藏匿在龍眼、荔枝、臺灣欒樹、無患子等無患子科植物，荔枝椿象不會主動攻擊人類，蟲卵不具毒性，但牠受驚嚇會分泌出有毒的臭液，若眼睛被毒液噴到，切勿搓揉，需立即用大量清水沖洗，若皮膚灼熱、搔癢，可先冰鎮舒緩，迅速就醫，蒐集卵片時務必自我防護如戴手套、護目鏡。

(中時 )