北屯區北京里辦公室提供免費「水神抗菌液」給社區防疫使用。（翻攝照片／張妍溱台中傳真）

中部出現新冠肺炎社區感染，民眾排隊搶買酒精「1瓶難求」；台中市北屯區北京里辦公室提供免費「水神抗菌液」給社區防疫使用，民眾攜帶容器到里辦公室領取。專家指出，次氯酸水有殺病毒特性，在餐盒、醫療院所及居家個人消毒防護使用；以不透光容器分裝最好，濃度約50ppm至100ppm左右。

弘光科技大學食品科學教授林麗雲指出，次氯酸水最常運用在清洗食品器具、餐盒等接觸面，依據衛生福利部「食品用洗潔劑衛生標準」，有效氯含量必須在200ppm以下，避免殘留接觸食物，造成食用後腸胃道不適。林麗雲說，次氯酸水一旦接觸光或熱後，容易還原成水和其它微量元素，放久了亦會失去消毒力。

教授林麗雲表示，酒精較具廣效性有殺細菌、病毒功用，而次氯酸呈弱酸性，其氧化力可使微生物的蛋白質氨基酸氧化分解及DNA變性，讓核糖核酸（RNA）病毒套膜不活化。新冠肺炎病毒導致人心惶惶，很多民眾在買不到酒精情況下，考慮用次氯酸水殺空氣中病毒。

林麗雲說，民眾若自行製造次氯酸水，建議濃度約50ppm至100ppm左右，用於居家個人消毒防護，另200ppm高濃度次氯酸水則運用在醫療院所、餐盒容器消毒。北屯區北京里辦公室每日備40公升「水神抗菌液」（次氯酸水）提供民眾索取使用，熱心里長蘇乙青指出，次氯酸水有抑菌效果，目前提供每日每戶500cc防疫。

「親載次氯酸水，社區防疫不馬虎！」北京里長蘇乙青說，次氯酸水聞起來不刺鼻、是環境清潔劑，他每天領取1桶40公升「水神抗菌液」，1周約可發放逾500人使用環境消毒，因許多人仍買不到消毒酒精，呼籲民眾攜帶容器領取，對抗新冠肺炎病毒，並感謝旺旺集團協助，為台灣防疫一起努力。

(中時 )