北港鎮義民廟鑑定百年文物，傳承義民文化。（張朝欣攝）

雲林縣北港鎮義民廟為傳承義民文化，整理廟內數十件百年文物，自費請學者普查後，再報請文化部協助，21日廟方表示文化部已決定補助經費，針對清代石爐、匾額、墓碑等文物進行鑑定，希望藉由公部門確定為古物，永續傳承後代子孫。

廟塚合一的北港鎮義民廟，位於義民里旌義街，廟宇雖然不大，但廟內的義民塚、義犬將軍石雕極具特色，由文資單位指定為縣市級古蹟，廟內保有數十件歷史文物，其中石爐、丹爐歷史悠久，但一直沒有公部門列冊保護，因此廟方決定自費請學者鑑定。

廟方常務委員吳國興表示，經學者初步鑑定，廟內的石爐、丹爐、青花瓷、墓碑、神主牌、匾額均有百年以上歷史，還有官印造型的義民塚、義犬將軍石雕，都非常具有保存價值，因此請雲林縣政府轉報文化部申請古物鑑定。

日前文化部行文雲林縣政府，同意補助北港鎮義民廟、土庫鎮順天宮共190餘萬元古物鑑定經費，吳國興說有了這筆經費，義民廟的諸多文物一旦確定為古物，便可由文化部門列冊保護，不致於因天災人禍而毀損遺失。

吳國興指出，台灣義民史蹟發生於200多年前，當時清朝腐敗盜匪猖獗，各地紛紛組織義民軍抵抗土匪，北港地區招集壯丁108人組成義民團，並飼養1頭靈犬晝夜守禦，但盜賊再利用夜晚突擊，108名義民與義犬不幸全部罹難，後人因此建廟奉祀。

(中時 )