為提升新北市鶯歌區文藝氣息，鶯歌區公所3月份將邀請新北市鶯歌區永昌社區發展協會，在「藝文走廊」展出「蝶古巴特」拼貼藝術，自即日起至109年3月31日止。

鶯歌區永昌社區發展協會105年榮獲新北市社會局認證為「性別友善社區」、107年新北市金卓越社區優等獎，社區理事長-段淑惠女士，以在地力量發起「湧泉．音樂深耕計畫」，與邢筱寬老師共同成立「永昌發展協會湧泉古箏樂坊」，與指導老師吳秀慧及社區志工協助中低收入戶及弱勢家庭兒童，希望籍由音樂學習管道陶冶品德，激勵學業進步。

這項有意義的活動，獲時任昌福國小校長鍾信昌認可、大力促成；段淑惠女士秉持湧泉精神，除音樂的學習外，亦為學員導入「頌缽課、讀經課」文化學習課程等；經過二年的努力，學員的偏失行為，經由潛移默化，已逐漸改變氣質。段女士送上的，不僅是愛心，更重是一種「女力」的展現。

歌區長周晉平表示，樂陶藝文走廊特別邀請「永昌發展協會湧泉古箏樂坊」、「鶯歌永昌樂活二胡班」表演，給參觀者「耳」、「目」一新的感受。（讀者提供/吳家詮傳真）

本次由段淑惠女士帶領永昌社區婦女班至區公所展出「蝶古巴特」拼貼藝術展。蝶古巴特(Decoupage)源自於法文動詞，意思是將美麗圖型剪裁，在台灣被直譯為「蝶古巴特」，本次展出的作品有「時鐘」、「藝術花器」、「鑰匙圈」等。

段淑惠女士也針對社區成年人立成立「鶯歌永昌樂活二胡班」，由二胡名師彭琪驊指導；其中學員鄭王素香大姊從不會看譜，到現在能上台表演，這她當初沒想過的。現在學員們在永昌里的土地公廟永福宮進行常態性團練，也吸引許多里民對二胡的興趣，陸續有新學員加入。

鶯歌區長周晉平表示，樂陶藝文走廊檔期的更新已經變成鄉親們非常期待的事情，本次特別邀請「永昌發展協會湧泉古箏樂坊」、「鶯歌永昌樂活二胡班」至公所表演，給參觀者「耳」、「目」一新的感受，有興趣的朋友可以在3/31前區公所上班時間至鶯歌樂陶藝文走廊自由參訪。

段淑惠女士也針對社區成年人立成立「鶯歌永昌樂活二胡班」，學員們在永昌里的土地公廟永福宮常態性團練時獲得社區民眾高評價。（讀者提供/吳家詮傳真）

(中時電子報)