為提升新北市鶯歌區文藝氣息，鶯歌區公所3月份將邀請新北市鶯歌區永昌社區發展協會，在「藝文走廊」展出「蝶古巴特」拼貼藝術，自即日起至109年3月31日止。
鶯歌區永昌社區發展協會105年榮獲新北市社會局認證為「性別友善社區」、107年新北市金卓越社區優等獎，社區理事長-段淑惠女士，以在地力量發起「湧泉．音樂深耕計畫」，與邢筱寬老師共同成立「永昌發展協會湧泉古箏樂坊」，與指導老師吳秀慧及社區志工協助中低收入戶及弱勢家庭兒童，希望籍由音樂學習管道陶冶品德，激勵學業進步。
這項有意義的活動，獲時任昌福國小校長鍾信昌認可、大力促成；段淑惠女士秉持湧泉精神，除音樂的學習外，亦為學員導入「頌缽課、讀經課」文化學習課程等；經過二年的努力，學員的偏失行為，經由潛移默化，已逐漸改變氣質。段女士送上的，不僅是愛心，更重是一種「女力」的展現。
本次由段淑惠女士帶領永昌社區婦女班至區公所展出「蝶古巴特」拼貼藝術展。蝶古巴特(Decoupage)源自於法文動詞，意思是將美麗圖型剪裁，在台灣被直譯為「蝶古巴特」，本次展出的作品有「時鐘」、「藝術花器」、「鑰匙圈」等。
段淑惠女士也針對社區成年人立成立「鶯歌永昌樂活二胡班」，由二胡名師彭琪驊指導；其中學員鄭王素香大姊從不會看譜，到現在能上台表演，這她當初沒想過的。現在學員們在永昌里的土地公廟永福宮進行常態性團練，也吸引許多里民對二胡的興趣，陸續有新學員加入。
鶯歌區長周晉平表示，樂陶藝文走廊檔期的更新已經變成鄉親們非常期待的事情，本次特別邀請「永昌發展協會湧泉古箏樂坊」、「鶯歌永昌樂活二胡班」至公所表演，給參觀者「耳」、「目」一新的感受，有興趣的朋友可以在3/31前區公所上班時間至鶯歌樂陶藝文走廊自由參訪。
(中時電子報)
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