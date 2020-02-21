在現代人仰賴社群平台的時代，阻止假新聞、不實訊息的傳播與防範對於社群平台來說，是極為關鍵的議題。在先前宣布針對 deepfake 這類再製或是人工捏造的虛假影片之應對政策後，社群平台 Twitter 又被發現正在測試以明顯的橘色或紅色標註的方式來凸顯假新聞、或是內含不實訊息的推文內容。這一點已獲得 Twitter 官方證實，若測試過程順利，最快有機會在 3 月 5 日對外推出。

《NBC》新聞報導，他們取得了一個測試(demo)影片，內容是指出 Twitter 正在測試以顯眼的橘色或者紅色標註平台上的假新聞或是不實訊息。根據 demo 影片，Twitter 所採取的方法是直接在含有假新聞或是不實資訊的推文下方標註「harmfully misleading」(有害的誤導)字樣，並且下方直接列出由平台認證的記者(帳號)或是第三方事實查核機構的內容。影片指出，所呈現的效果有點類似「維基百科」。

《NBC》新聞取得測試影片，發現 Twitter 正在測試以醒目標示顯示假新聞的作法。(摘自NBC News)

根據 Twitter 方面的回應，他們已經證實該 demo 影片的真實性。且根據影片內容，Twitter 還將引入類似積分制度，，讓用戶可以主動在認為含有不實訊息的推文下方加以標示；且若用戶的行為表現出「在平台上作為一個好鄰舍，且付出真實貢獻」，以及「提供關鍵的上下文資訊讓人們得以看見。」的立場，還有機會獲得社群徽章(community badge)。目前為止，尚未確認 Twitter 是否會全面向用戶推出此功能；而若經過測試後決定要推出這項醒目標示假新聞內容的政策，最快實行日期落在 3 月 5 日。

(中時電子報)