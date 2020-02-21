截至2月20日，大陸有26個省份恢復了省際道路客運、30個省份恢復了省內道路客運，已有15.9萬農民工通過包車運輸的方式返崗工作。

大陸國務院聯防聯控機制21日在北京就依法防控疫情、維護社會穩定工作情況舉行發布會，大陸交通運輸部辦公廳主任徐成光表示，截至2月20日，中國有26個省份恢復了省際道路客運，30個省份恢復了省內道路客運；401個城市持續提供地面公交服務，78個地級市、90個縣級市恢復了地面公交運營，在已開通城市軌道交通的41個城市當中，北上廣深等33個城市都在正常運營，尚未恢復運營的幾個城市也都在積極制定恢復運營的方案。

針對農民工返崗復工的問題，徐成光說，交通運輸部會同相關部門採取「點對點」包車、聯成運輸等方式，做到輸出有組織、全程可追溯。同時，為保障湖北和武漢等重點疫情地區的運輸需要，交通運輸部不僅在湖北省武漢市周邊設立了5個應急物資運輸中轉站，而且還在全大陸儲備了可調度的道路應急保障車輛5萬多輛，2月20日當天，全大陸透過鐵路、公路、水運、民航、郵政向湖北運送防疫物資和生活物資20900噸，運送的電煤燃油等生產物資33000噸。

此外，針對目前大陸某些地方存在的挖路、斷路等極端措施，大陸公安部治安管理局局長李京生指出，已部署各地公安機關會同交通運輸部門，加大對隨意採取設卡、封路、攔截、勸返等阻斷交通違法違規行為的查糾力度。

(旺報 )