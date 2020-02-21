（「富邦大無疆」大樓住宅建案，21日下午舉行上樑典禮，由富邦建設董事長薛昭信（左）主持。圖／顏瑞田）

富邦集團的富邦人壽，除了78億元標得高雄農16特區龍華國小舊址地上權，富邦建設10多年首次進軍高雄房地產，在鳳山推出「富邦大無疆」大樓住宅建案，21日舉行上樑典禮，預定2020年底完工交屋，目前的預售開價每坪25到32萬元，續創區域最高價。

「富邦大無疆」大樓住宅建案21日下午的上樑典禮，由富邦建設董事長薛昭信、上揚國際建築團隊總經理施棟瀝等人主持，薛昭信致詞指出，「富邦大無疆」正對近5,000坪的「和德兒樂公園」，加上未來擁有富邦物業的酒店式管理，可說是購屋者的幸福。

薛昭信表示，「富邦大無疆」是富邦建設10多來在高雄推出的第一個建案，因此，全案延續富邦建設「環保、科技、安全」的信念，在高雄的鳳山區，打造一座代表性的好宅，展現富邦建設深耕南台灣的決心。

他說，該案首次打破富邦傳統，第一次發總包，PCM也外包，邀集曾參與北迴鐵路、曾文水庫、台鐵新左營站、衛武營藝術文化中心等重大工程的建國工程團隊、打造陶朱隱園的台灣豪宅首席大師柯宏宗、日本東京晴空塔燈光大師戶恒浩人、日本藝術景觀名人福川成一以及設計Hotel Dua知名飯店空間的宇寬設計等團隊，攜手合作。

上揚國際建築團隊總經理施棟瀝指出，「富邦大無疆」大樓住宅建案21日上樑典禮之後，預定今年底完工、交屋，由於基地距離捷運大東站750公尺，加上國道一號、台鐵地下化、捷運橘線等交通軌道建設的高速串聯，2018年開始預售以來，受到市場青睞，每坪開價從23萬元到30萬元，迄今已連續調漲2次售價，達到每坪25萬元到32萬元之間。

施棟瀝表示，「富邦大無疆」位處中山商圈、鳳凌廣場商圈、文山特區等3大商圈，可以滿足食衣住行的生活便利之外，還有全新的鳳山市民健身中心，與鳳西國小、鳳西國中、大東國小等優質文教資源，未來，還有衛武營特定休閒商業區開發、海軍明德訓練班古蹟活化再利用，都使得鳳山在進入2020年之後，依舊是備受關注的房市焦點。

(工商 )