台北市航空運輸商業同業公會21日公布，該會經理監事會議提案通過，近日將向政府提出產業紓困方案，除了場站費用減免等，政府發放的振興抵用券使用範圍應擴及航空業，而非侷限於觀光或餐飲、小吃，畢竟航空與觀光餐飲是串在一起的。

公會指出，因新型冠狀病毒COVID-19疫情持續升溫，重創亞太地區航空及觀光旅遊業，國籍航空公司被迫進行重大班表變更及運能調節，旅客量及營業收入銳減，惟尚需持續支付相關營運作業費用，以及配合政府防疫、抗疫所額外投入之成本支出，而疫情緩解之日尚難推估，懇請政府相關單位體察航空業者受疫情衝擊所承受的營運壓力，建請就以下公會所提之國籍航空運輸業紓困建議案，給予實質具體補助措施，以維我國航空產業之永續經營：

一、營運保障：依航空公司現有營運規模及需求給予一定額度的紓困貸款；保障國籍航空公司時間帶；保障國籍航空公司原獲配航權。

二、減輕營運負擔：補貼配合政府防疫、抗疫所額外投入之成本支出；減免辦公房舍、土地租賃費用及權利金；減免國內各航空站助航設備及相關設施費（降落費、停留費、機坪/空橋使用費及通信/飛航服務費等）；減免國籍航空規費（機場通行證、機坪駕照、航線證書、包機申請費及航機電台執照申請費等）；減徵或免徵相關稅賦（年度營利事業所得稅、貿易推廣費、貨物稅、牌照稅、燃料稅、地價稅及房屋稅等）；免收國內航線石油基金、貨物稅或另由政府提供燃油成本補貼。

三、 振興方案：振興抵用券使用範圍擴及航空業，待疫情趨緩，協助提供航空業者國際及國內旅遊推廣的具體作法與補助經費，以提高民眾搭機旅遊的信心及意願。

(工商 )