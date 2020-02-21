林凡日前上17直播節目《趣你的娛樂》宣傳，透露過去情路坎坷造就了她療傷歌姬的稱號。她坦言其實很想找機會跟幾年前分手的男友說對不起，因為分手時自己話說的太重，甚至一度想透過朋友輾轉表達歉意，但至今尚未達成，她也趁機透過鏡頭說「I’m sorry！」她表示自己並不總是主動提分手那方，也有被分手經驗，甚至坦承曾被劈腿過，並道出原來她的經典歌曲《一個人生活》和《再見西雅圖》是最貼近她被劈腿心境的歌曲。

林凡失戀時總是跑去KTV唱歌，「最少拉一個朋友一起，其實我也是個滿情緒化的人，很容易心裡有很多小劇場，唱著唱著我就會哭。」她在KTV不會愛點自己的歌，反而是朋友很愛猛點她唱的歌，「她們都會逼我站在螢幕旁邊跟著我自己一起唱，我會覺得很不好意思，她們會故意開玩笑說你跟原唱唱得好像啊！」

林凡透露曾在新加坡演過埃及豔后，「我不算是身材很好的埃及豔后，但我應該是很會歌唱的埃及豔后。」當時戲裡對手是新加坡男歌手黃靖倫，「有段戲是他暈倒了，我卻忙著跟木乃伊吵架，還要直接踩過他繼續吵架，他要做勢痛到叫出來，有次真的高跟鞋不小心踩到他大腿，一踩完想說糟了，他的那次哀嚎是最真心的一次，我到後台趕快跟他說對不起，他就直喊好痛好痛！」

(中時 )