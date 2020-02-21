林曉培、蔡昌憲、林宗興上《台灣金頌》分享他們心中的寂寞歌單，從單親家庭長大的林曉培因為母親工作關係從小不能陪在身邊，她只能一個人到處投靠不同的親戚，一直到國小四年級才上台北跟媽媽同住。因為這段經歷讓她體會到寄人籬下的痛苦，因此開始學會自我保護，「因為別人家的小孩犯錯永遠是自己的錯，不管他們說了甚麼，第一個被責怪的就是自己。」上台北後那段期間媽媽開西餐廳跟卡拉OK店，雖然待在家的時間很短暫，但只要想到至少是跟自己的媽媽住在一起就會比較安心。

蔡昌憲就分享自從拍電影《艋舺》住在西門町附近，學會自己去看電影，「因為工作時間關係朋友也不好約，一個人去看電影反而更可以專心欣賞劇情或是配樂也很享受。」還提到自己心情不好都喜歡去看海吹海風或衝浪，「面對大自然就不會想太多，只會想著要好好跟它相處。」

曾獲《超級偶像》第一季季軍的林宗興表示，小時候爸媽都需要到台南夜市擺攤做生意到半夜或凌晨，他常常一個人在高雄的家中，半夜醒來找不到爸爸媽媽，到了6、7歲才跟著一起去夜市，但他不會因此對父母親有所抱怨，因為看過他們從晚上工作忙到日出才收攤的畫面，所以非常能體諒他們的辛苦。

(中時 )