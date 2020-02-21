玉里鎮青農林昆平推動栽種來自秘魯雨林的新興作物「印加果」，不遺餘力。（主辦單位提供／王志偉花蓮傳真）

印加果(星星果)，又名南美油藤、印加花生，原產於南美秘魯的雨林，行政院農委會林業試驗所蓮華池研究中心曾栽種，星形蒴果含有種子四到七個，每個稜角內含有一粒種子，外型可愛。（主辦單位提供／王志偉花蓮傳真）

縣長徐榛蔚，在林昆平陪同，親自到栽種林地了解印加果生長情形。（主辦單位提供／王志偉花蓮傳真）

國內層爆發黑心油危機風暴，喚起國人對於食用油品重視。玉里鎮青農林昆平返鄉，在父親留下的山坡地試種來自秘魯雨林的新興作物「印加果」，印加果是一種高營養價值的新興油品作物，但農民單打獨鬥，因此他決心推動玉里鎮印加果產銷班的成立，結合玉溪地區農會及政府相關單位輔導與協助，藉產銷班組織運作，活化地方資源、帶動地方就業與經濟，也能對國人的健康做出努力。

印加果(星星果)，又名南美油藤、印加花生，原產於南美秘魯的雨林，農委會林業試驗所蓮華池研究中心曾栽種，星形蒴果含有種子四到七個，每個稜角內含有一粒種子。因果實含豐富的油脂，其中92％以上是Omega3、6、9等不飽和脂肪酸，並於2004-2007年榮獲巴黎世界博覽會金獎，被譽為植物腦黃金，2017年因高營養價值被列為「超級食物」。

玉里印加果產銷班班長林昆平表示，藉由產銷班的成立，讓組織更加地企業化、資訊化、制度化並全面推動有機農業政策，產銷班要建立產銷一元化作業，以組織力量辦理共同採購、運銷，降低產銷成本，消除中間剝削，以增加農民收益。

另外，產銷班有多位原住民屬於卓溪鄉布農族，所以產銷班對外識別：「明都漢 Bintuhan」，採自布農族語「星星」的意思，因印加果狀似星星，採收印加果猶如布農族勇士摘星、射星。

玉溪地區農會總幹事蔡宗翰表示，此一產銷班全部都是有機栽種，結合玉溪地區全台灣最優質的自然環境，提供品質優良的農產品，讓大家「看見玉溪」，也讓更多人購買玉溪地區農產品。未來結合玉溪稻鎮文化園區，輔導發展觀光農業，吸引旅遊觀光。

花蓮縣長徐榛蔚到場關心，玉里鎮和卓溪鄉擁有全台灣最美的風景及最優質的自然環境，也因此孕育出許多優良的農特產品稻米，現在又加入全台灣第一個以印加果為名的產銷班，希望結合各位力量，除提供國人更好優質油品，也讓地方農產品業發光。

花蓮縣議會潘月霞副議長表示，觀光跟農業是息息相關的，希望未來將農業的發展與觀光結合，呈現更好的精緻農業願景。玉里鎮蔡秋龍鎮長也表達樂見印加果產銷班在玉里成立，能讓玉里農業更加蓬勃發展。

班長林昆平感謝各界支持，將來要朝向科技農業與智慧農業邁進，結合生物科技、人工智慧、大數據與IoT物聯網技術，用感測器獲取溫濕度、土壤環境等數據，進一步建立調控系統，解決「水分、光線、溫度、蟲害、病害與土壤肥力」等六種常見的農業問題；還要推動及落實「生產、加工、行銷六級產業化」整體產銷策略發展，持續擴充第一級產業的生產動能，並尋求二級加工產業與三級行銷的合作夥伴，以發揮相乘綜效，不偏廢任何一級，真正做到產銷一條龍式產業。

(中時 )