高雄施姓毒販與女友為了躲避警方攻堅，竟從3樓直接攀爬至隔壁鄰居家中躲藏，還拿出一疊千元大鈔、要求帶著7個月大嬰兒的廖婦掩護，警方最後趁廖婦丈夫返家時入屋逮獲嫌犯。高雄地檢署認為，施男當時沒有暴力脅迫舉止，不算強制罪，處分不起訴。但涉嫌通風報信的曹姓大樓管理組長，則依刑法洩密罪起訴。

警方曾掌握線索，發施男2019年1月時曾在前鎮區一家彩券行前販售一包海洛英給黃姓男子。2019年7月22日上午10時許準備前往施男住處埋伏逮人，事先持搜索票向管理員表示來意，管理員依規定通報曹姓管理組長，沒想到曹男與施男交好，曹男竟多次打電話通知施男要他躲好不要出門。

當天下午，警方決定攻堅逮人，躲藏於家中的施男驚覺不妙，先將手機丟馬桶泡水銷毀，接著與女友從三樓住處爬至隔鄰二樓露台，再爬上3樓鄰居家陽台，直接躲入鄰宅。

當時廖婦帶著7個月大的嬰兒在家，嚇得不知所措，施男還拿出一疊千元大鈔，要廖婦協助隱匿，但廖婦堅持要和先生商量，在施男面前打電話與先生聯絡。廖婦先生接獲電話，立刻請同事報警並親自返家，警方隨後也入內逮獲施男。

高雄地檢署認為，施男侵入行為雖造成廖婦恐慌，但並沒有暴力脅迫的行為，沒有強制罪刑責。但多次通風報信、洩漏警方搜索攻堅行動的曹男，則依刑法第132條、洩漏國防以外之秘密罪起訴。

(中時 )