大陸浙江省官方消息指出，20日新增新冠肺炎確診病例28例，據浙江省監獄管理局消息，其中27例為浙江省十里豐監獄罪犯，加上此前已公佈的7例確診病例，十里豐監獄共有罪犯確診病例34例。

浙江省司法廳副廳長徐曉波在會上發言，省十里豐監獄一位民警在1月14日到19日期間去了武漢，但刻意隱瞞繼續上班，1月25日深夜被發現，1月29日被確診為新冠肺炎肺炎，並於1月30日對外公佈了該病例。

1月31日另一名民警被感染確診，2月1日對外公佈，雖然在專家的指導下，開展消殺隔離等工作，因民警上班時間長，密切接觸者多，造成了多名罪犯感染被確診為新冠肺炎的嚴重後果，1月30日發現一例罪犯確診病例，1月31日向社會公佈，2月10日發現6例罪犯確診病例，2月11日向社會公佈，2月20日根據罪犯全員核酸檢驗結果，發現27例罪犯確診病例，並於今天公佈，共確診34例，其中重症病例1例，沒有死亡病例，目前，未發現疫情從監獄內向監獄外擴散。

(旺報 )