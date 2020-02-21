苗栗縣高中以下學校、特教學校及實驗教育機構21日領取防疫物資。（巫靜婷攝）

中央配發的消毒酒精。（巫靜婷攝）

中央配發的成人及兒童口罩。（巫靜婷攝）

就快開學了，因應新冠肺炎防疫，教育部備妥額溫槍、消毒酒精、口罩，委由縣市政府發送給各級學校、幼兒園、補習班、兒童課後照顧中心等單位，苗栗縣府教育處21日上午在苗栗巨蛋體育館發放中央配發的物資，縣內共298家立案補教業者，視規模大小、學生數多寡進行簽收、領取口罩。

有別於其他縣市為避免現場混亂，出動政風及警察坐鎮，教育處社教科指出，上午10點補習班業者領取人潮最多，但現場秩序良好，未出現推擠或搶奪物資的情形，因此沒有規畫政風或警方進駐。招收高中以下學生的立案補教業者有298家，其中1家停業，截至下午4點，共233家業者持相關證件簽收領取口罩。

社教科長鄭芳渝表示，中央配發的物資有限，防疫用的成人及兒童口罩僅356盒、消毒酒精44瓶，考量有些補習班離苗栗市較遠，因此24日上午9點到12點還有1梯次可領取。教育處強調，提供的物資屬於防疫備用性質，數量有限，後續將積極向教育部爭取防疫物資。

教育處說明，口罩是提供班內學生及教職員工出現發燒、咳嗽、喉嚨痛、呼吸急促等不適或緊急狀況者配戴；配發的醫療用口罩，以年齡層為順序發放，較小者優先發放；兒童口罩則優先核配學前補習班及兒童課後照顧中心，剩餘數量再依國小補習班、兒童課後照顧中心招收人數核配。

消毒酒精僅供環境消毒，依補習班、兒童課後照顧中心教室數及教室面積核配，相關防疫訊息隨時更新於苗栗縣短期補習班資訊管理系統、兒童課後照顧中心網站，縣府呼籲各業者留意，可運用LINE搜尋、加入衛福部疾管署官方帳號「疾管家」或「＠taiwancdc」，得知最新防疫訊息。

(中時 )