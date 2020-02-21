隨著新型冠狀病毒疾病（COVID-19，下稱新冠肺炎）疫情持續延燒，為滿足消費者防疫需求，全聯福利中心將於本週六(22日)在全台門市開賣「台糖酒精擦隨身包(10抽)」，首批現貨6萬包，售價24元，各店數量有限，售完為止。

「台糖酒精擦隨身包(10抽)」採用食品級75%酒精，以及觸感綿柔的木漿纖維布，不僅可有效去除油漬及異味，且擦拭後不留水痕，讓消費者隨時隨地安心擦拭，不論是嬰兒用品、辦公用具還是環保餐具等，輕鬆管理個人衛生，預防病菌傳染。另商品採用特殊鋁箔包裝，酒精不揮發，使用效期更長久。台糖表示，於新型冠狀病毒流行期間，為即時提供相關防疫商品讓消費者使用，故特別提供全聯販售酒精成分75%的簡易版酒精擦產品，與民眾共同防疫。

全聯指出，隨著武漢肺炎疫情持續增溫，消費者自主防疫意識提高，讓相關防疫商品熱銷，像是洗手乳、乾洗手、漂白水、除菌噴霧等，而為與民眾一起偕同防疫，全聯這次也特別爭取到販售「台糖酒精擦隨身包(10抽)」，全台商品數量有限，以各店現場販售貨量為準。另也呼籲民眾防疫商品無需過度囤貨，全聯將持續陪同全台民眾一同防疫。

(中時電子報)