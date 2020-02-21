疫情衝擊造成開學延後，中央訂定家長可請「防疫照顧假」，新北市勞工局今年首辦「獎勵企業辦理友善家庭暨工作平等」計畫，針對提供有薪生理假、有薪陪產假等企業給予獎勵，更率六都之先，將「有薪防疫照顧假」納入範圍，企業只要出示給薪證明即可申請，各項核發獎勵金1萬元。

勞工局就業安全科長王憶芬說明，因應開學延後2周，家長若有照顧需求，可在2月11日至2月24日期間，向雇主申請「防疫照顧假」，雇主不得視為曠工，或有扣發全勤獎金等不利處分，但並未要求給薪，因此以新北市狀況來看，多數家長仍選擇延長安親班寒假課程，或乾脆將孩子帶往工作場域一併照顧，請「防疫照顧假」的比例其實不高。

王憶芬指出，新北市今年首度編列500萬元經費，推動「獎勵企業辦理友善家庭暨工作平等措施」計畫，凡企業設址新北市，勞工30人以上的私立機構或企業，只要出示友善工作措施相關證明，包括提供法定產假的產假天數達1星期以上、全薪生理假、有薪陪產假、有薪家庭照顧假等，皆可申請獎勵金。

新北市勞工局長陳瑞嘉表示，新北市更率六都之先，將「有薪防疫照顧假」納入獎勵範圍，雇主只要出示2月11日至2月24日間給薪證明，經勞工局審核通過，每項核發1萬元獎勵金，最高核發5萬元，受理自3月1日起至5月31日止。

陳瑞嘉表示，新北市採獎勵的方式鼓勵企業，除了希望遵守雇主法令以外，也盼打造更友善的工作環境，讓勞工安心兼顧工作與家庭，創造勞資雙贏。

(中時 )