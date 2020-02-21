驚悚電影《隱形人》由當代恐怖大師布倫屋製片公司創辦人傑森布倫操刀製片，找來《奪魂鋸》系列電影原創者之一雷沃納爾擔任編劇和導演，主角由艾美獎視后伊莉莎白摩斯領銜主演，是一部描寫病態迷戀的現代驚悚片，靈感來自環球影業的經典怪物角色隱形人。

原著威爾斯的原創隱形人是個陷入瘋狂的科學家，雷沃納爾則對這個反派人物的病態迷戀對象更有興趣，在與布倫屋開會時突然靈光乍現，雷沃納爾認為應該翻轉故事焦點，他說：「靈光一閃，我腦中突然冒出一個想法，要拍隱形人電影，就要從受害者的角度切入，比如說一個女人三更半夜逃離控制狂男友，接著發現男友自殺，但她半信半疑，尤其後來又發生一堆詭異的事情。」以受害者視角切入，讓觀眾更有身臨其境、毛骨悚然的感覺。

會議結束後，雷沃納爾的靈感一整個大爆發，「我完全停不下來，一直想像電影可能的畫面場景，不斷思考適合的拍攝手法。」他還表示：「是它（《隱形人》）選擇了我，不是我選擇了它；最後我終於投降，看吧，這部電影佔去我腦袋一大片空間，還不付房租，想擺脫它，就得把它拍出來。」電影27日在台上映。

(中時 )