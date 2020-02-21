郭書瑤、小鐘、潘若迪及夏語心近日上《綜藝3國智》，演歌雙棲的郭書瑤鮮少出現在綜藝節目中，讓主持群都顯得相當興奮，連潘若迪都拉著小鐘箭步上前搶著握手，讓大夥笑說又再趁機揩油！王少偉打趣地問郭書瑤：「怎麼會來我們節目，是不是受到甚麼威脅了？」郭書瑤則是露出甜美笑回答：「來上節目很開心！」她在現場特地秀了一段新歌的舞蹈，潘若迪也跟著現學現賣。製作單位特別準備了美味點心讓郭書瑤補充體力，在大啖美食之餘，主持人瑪麗吃味表示：「只有瑤瑤來才有，平常我們都只能吃些稀奇古怪的東西。」。

小鐘與潘若迪擔任守關人，推出「中年大叔挑戰賽」，只要挑戰成績超過兩位守關人便有機會獲得提早收工福利。小鐘與潘若迪原本信心滿滿，後來兩人挑戰雙人跳繩卻屢屢失敗，小鐘不禁哀嚎指責潘若迪：「剛才不是說好開始的時候要喊聲，你通通忘記了！」大夥便笑說兩人已提早在場邊練習了一個多小時，根本白練習了，潘若迪不甘示弱的表示：「這樣是為了讓你們等下好看一點。」沒想到接下來換張立東和風田挑戰，沒三兩下功夫便超越他們兩人的成績，可以早點下班。

(中時 )