張愫心向岡山湯鄉美人的球迷問好。（嵌入自球隊臉書粉專）

雖然沒能挺進東京奧運最終輪資格賽，台灣女足仍有好消息傳出！「足球甜心」張愫心與小將「UU」蘇育萱加盟日本挑戰聯盟岡山湯鄉美人隊，今天正式官宣還適逢蘇育萱的19歲生日，也讓我國現役旅日女足好手增至3人。

「大家好，我是蘇育萱，希望能替球隊做出貢獻，盡可能攻入更多球。」兩人都在岡山湯鄉美人的社群網頁向球迷問好，還錄製用日文問好的影片，張愫心說：「我會努力幫助球隊贏得每一場比賽，謝謝大家！」

蘇育萱2018年底就曾赴日參加岡山湯鄉美人的練習，給俱樂部留下不錯的印象，但當時她還沒滿18歲。等到去年7月高中畢業，10月再到岡山進行正式測試，才於2020年初加盟。

而岡山湯鄉美人去年初到台灣移訓，與正在備戰奧運資格賽第2輪的中華女足踢練習賽，就注意到了張愫心。去年10月測試後，也正式吸收這位資深後衛。

中華女足去年初與日本岡山湯鄉美人隊踢練習賽，後衛張愫心就被客隊注意到。（資料照片／李弘斌攝）

湯鄉美人位於日本岡山縣的美作市，成軍於2001年，曾在2004年拿到日本女足2級聯賽冠軍，升級後在頂級聯賽待了12季。日本女足聯賽在2006年改制為「撫子聯賽」，湯鄉美人2016年在撫子1級聯賽墊底，降級後2018年又在2級聯賽敬陪末座，去年在第3級的挑戰聯賽拿下西區第4，今年繼續為升級而戰。

張愫心與蘇育萱本周已向球隊報到，備戰4月開踢的挑戰聯賽，中華女足門神蔡明容也已回到母隊富士櫻花。富士櫻花去年底吸收蔡明容，希望透過升級賽拿到挑戰聯賽門票，可惜功虧一簣，今年仍在第4級的地區聯賽拚戰。

(中時 )