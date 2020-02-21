基隆警方向台中警取經，引進結合「聲音照相」的移動式測速機。（基隆市警局提供／許家寧基隆傳真）

台二丙線基福公路道路筆直，深夜汽機車疾速狂飆與噪音擾民，近來受疫情延後開學影響，夜衝飆速情況加劇，基隆警方祭出結合偵測噪音與測速的移動式照相機，預計3月將正式服役，首站將選在暖暖區執法，改善當地噪音與超速情形。

基福公路6年前開通後，連接基隆、新北平溪間的基平隧道，拉近台北至雙溪、福隆的距離，加上該段道路平坦筆直，成為不少車友飆速勝地，去年曾有車主無視限速創下狂飆192公里紀錄，統計80多起交通事故裡，還有夜間行人遭撞死悲劇。

市議員林旻勳說，基福公路沿線深夜車輛噪音擾人安寧，長期困擾暖暖居民，最近幾周更形嚴重，幾乎每個周末晚上都會接到民眾通報陳情，尤其是基福公路，有時夜裡整個車隊，好幾十部車呼嘯而過，市民不但出入危險，甚至半夜被嚇到失眠。

交通隊長張豫立說，夜間常有青少年拿掉滅音器，改裝排汽管行駛，但過去民眾檢舉噪音，必須要警察、監理站及環保等單位現場共同攔檢才得以偵測，常常難以配合，因此市警局今年編列82萬元添購「移動式數位式雷達測速照相結合噪音偵測設備」。

警方指出，原定5月初，目前可望提前至2月底到貨，未來員警在執勤取締超速，發現有噪音車輛時，新設備可以直接照相採證，然後再把數據資料提供給環保局，由環保局通知車主複驗，如果超過噪音防制法所規定分貝，就會依法裁罰。

(中時 )