新冠肺炎疫情延燒，陸媒先前報導揭露，蘋果最大代工廠富士康為了恢復iPhone生產線運作，鄭州廠區推出「防疫返崗激勵獎金」，將祭出3000元人民幣(約1萬多元新台幣)作為返廠上工獎金，如今再度上調，加碼到5250元人民幣(2.27萬元新台幣)。

路透先是在疫情爆發、大陸各地廠商延後復工後，透露鴻海集團旗下富士康計畫在2月底恢復大陸50%產能，預計3月恢復80%產能。對此消息，富士康嚴正澄清，大陸各廠區正緊密配合當地政府政策，依照分批原則依序復工，每個廠區復工也依照規定執行，以員工安全為最高原則，至於各地復工情況則是依照當地政府公告為準。

綜合媒體報導，知情人士表示，目前鄭州廠、深圳廠復工情況仍不樂觀，多次與當地政府協調後，鄭州廠於2月10日小規模復工，但產能依舊處在低負荷狀態。

美國智慧機龍頭蘋果周一針對該季財測發出警告，強調新冠肺炎疫情造成嚴重衝擊，今年最新一季的財報恐怕不樂觀。天風國際證券分析師郭明錤近期針對iPhone最新報告指出，供應端和需求端將雙雙下滑，下調iPhone今年首季出貨量約10%。

對此，知情人士指出，富士康祭出獎金，以iDPBG(integrated Digital Product Business Group)事業為主，但鄭州廠非生產線後勤部門人員透露，若是復工後返廠人員，不能在宿舍住，必須先自我隔離，導致這些返廠工人都在觀望，廠內人員相當少。

如今又有新消息傳出，自21日起，逐漸啟動復工以及展開員工招募計畫，並提高獎金額度，只要入職員工待滿90天，就能拿到5250元人民幣、增幅達75%。

(中時電子報)