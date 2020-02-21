岱宇國際（1598）21日董事會決議通過，自24日起至4月23日，將實施庫藏股，預計買回自家股票3,000張，每股擬買回價格區間為30～50元，且當股價低於所訂區間價格下限時，將繼續買回。岱宇強調，此次買回庫藏股目的，主要是為轉讓給員工，藉以激勵員工向心力，並參與公司長期營運發展。

岱宇表示，近年集團持續強化投入產品研發升級，旗下Xterra品牌受惠主要客戶Amazon及美國Academy通路客戶訂單暢旺，成功在大眾家用健身器材市場，取得優異銷售成績，帶動Xterra品牌營收比重，從2017年的3.56％，再大幅攀升至2019年的12.22％。在既有主要客戶訂單需求持續升溫，可挹注集團良好接單動能。

另一方面，岱宇在美國西雅圖、英國與北京等地區建置分公司，包括整合Gym 80及Spirit等品牌，提供商用健身房客戶整套完善商用健身房器材規劃，再加上UFC品牌豐富產品線、擴增全球代理商至目前的30家，在北美地區200多家體育用品店進行銷售，皆是創造集團在全球商用健身器材市場良好競爭利基，因而推升目前商用健身器材營收比重達約15％水準。

岱宇認為，近年集團持續強化投入旗下品牌產品研發升級，完善有氧運動、肌力重訓、核心平衡、綜合格鬥等系列產品線，及透過旗下各品牌資源整合衝刺全球區域接單表現等策茖略，不僅讓Sole品牌隨著產品改款升級及北美Dick's通路客戶備貨力道增強，也可挹注Sole品牌良好銷售表現。

(工商 )