臺灣防疫備受國際肯定，泰國台商力挺屏東觀光，以實際行動，肯定防疫作為，並以五天四夜行程，深度走訪屏東的小墾丁度假村、車城海洋博物館等景點。

泰國的國際學校領導品牌「泰國威爾斯國際學校（Wells International School）」，由共同創辦人李美娟率4位教師，總共帶領41位七至九年級資優生，深入屏東的海洋生物博物館、小墾丁渡假村、鳥8太空站、蜻蜓雅築、禮納里部落、琉璃珠吊橋、原住民文化園區、可茵山可可莊園、勝利星村與青創聚落等地。

李美娟說，自己與老公張耀浪都是台灣人，在泰國常以學校創辦人身份推介台灣，此次到屏東研學已規劃半年，但適逢COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）席捲全球，本來徵詢家長是否取消，但家長全數表示信任台灣，盼如期舉行。

啟動口罩實名制，而不像其他國家陷入搶口罩與炒作口罩價格風潮、投資2億緊急採購60條口罩生產線、果斷徵用全國口罩禁止出口，並用健保卡登載入境國人的旅遊史等，都是讓泰國家長豎起大拇指的原因。

李美娟強調，為確保台灣安全，每位能成行的學童，全家在1月21日後，都必須沒有中國的旅遊史或COVID-19相關症狀，學童上機前，都必須符合防疫標準，才能成行，因此，孩子們一踩到台灣的土地，格外雀躍與感動。

泰國威爾斯國際學校是世界百大名校，師資來自20多國，學生來自28國，擁上千學生，小墾丁渡假村總經理張福生表示，威爾斯除全英語教學，為增加學生國際視野，每年都會安排國中與國小生研學亞洲，高中生研學美洲，很開心威爾斯師生蒞臨，代表小墾丁致力成為國際研學基地的努力被肯定。

小墾丁渡假村策展人黃耀寬指出，小墾丁是台灣唯一星野村暨生態村，近兩年致力從觀光旅遊業升級為教育旅遊業，讓學童「以為在遊戲，其實是在學習；以為是在學習，其實是在享樂趣；以為是在享樂趣，其實是在累積能力」

(工商 )