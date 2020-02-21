獨家》政院核定駐美副代表陳正祺 升任國貿局局長 18:292020/02/21 工商 呂雪彗 、蘇秀慧 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 經濟部國際貿易局局長楊珍妮今年1月16日退休，行政院已核定由我駐美代表處副代表兼經濟組組長陳正祺升任，行政院政務委員鄧振中21日表示，國貿局未來任務艱巨，陳正祺接任國貿局局長是「非常適當的人選」，一定可以勝任。 陳正祺目前是我駐美代表處副代表兼經濟組組長，曾任國貿局副局長、經濟部經貿談判代表辦公室談判代表、駐新加坡代表處經濟組組長、駐美代表處經濟組副組長、駐GATT/WTO代表處助理代表，曾參與WTO談判。 (工商 ) #陳正 #國貿局 #副代表 #局長 #駐美代表處 也許您會感興趣 推薦閱讀 高雄都發局長：兩岸情勢不明 是特貿三流標主因 11:322020/02/19 財經 桃機高層人事異動 民航局長林國顯暫代董座 12:452020/02/19 生活 交部柏板 桃機董座民航局長林國顯兼任 17:432020/02/19 生活 宣導計程車消毒 南投副縣長上陣 04:102020/02/20 地方新聞 任期不到1年 高巿府運發局長程紹同請辭獲准 10:472020/02/20 政治 新冠肺炎中部就有7例 彰縣衛生局長：彰化是台商大縣 11:172020/02/20 社會 高市運發局長請辭 許文宗接任 11:222020/02/20 政治 獨家》不只運發局 高市環保局長也異動 12:492020/02/20 政治 高市環保局長、運發局長異動 下周就職 04:102020/02/21 地方新聞 涉廢水處理弊案 竹縣環保局長消保官遭聲押 10:232020/02/21 社會 財經熱門新聞 被老美追殺華為嚇怕？ 傳台積電祭狠招保命 - 財經 抗疫裁員3成？ 微風丟下震撼彈…真相曝光 - 財經 「加料」空姐復出回擊 長榮航：深表遺憾 - 財經 美股遇神秘賣壓 他警告蘋果、特斯拉恐暴跌20％ - 財經 全球玩具大缺貨！上萬娃娃機店恐倒一半 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。