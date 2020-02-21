經濟部國際貿易局局長楊珍妮今年1月16日退休，行政院已核定由我駐美代表處副代表兼經濟組組長陳正祺升任，行政院政務委員鄧振中21日表示，國貿局未來任務艱巨，陳正祺接任國貿局局長是「非常適當的人選」，一定可以勝任。

陳正祺目前是我駐美代表處副代表兼經濟組組長，曾任國貿局副局長、經濟部經貿談判代表辦公室談判代表、駐新加坡代表處經濟組組長、駐美代表處經濟組副組長、駐GATT/WTO代表處助理代表，曾參與WTO談判。

(工商 )