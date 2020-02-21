金曲歌王蕭煌奇去年完成舞台劇演出、二度攻蛋後，今年二月前往北海道度假一周散心，每年都期待來玩雪的蕭煌奇，今年更是滿心期待，與經紀人及家人一同前往旅行及品嚐美食。在雪國秘境中除了玩雪上摩托車、雪上泛舟、雪上香蕉船等遊戲，在玩香蕉船時，店家考量到蕭煌奇視力狀況，起初速度相較溫和平穩，而蕭煌奇玩心大起，向司機提出要求「要快一點」，才沒一下子一行人從船上飛出去，倒頭栽「種在雪裡面」。

蕭煌奇日前與家人及經紀人赴北海道旅遊散心。（好莉嗨文創提供）

經紀人表示，幸好司機特地挑選過雪較軟的地點，不過因為事發太突然，大夥堆在雪裡待了幾秒，才緩慢站起來大笑，而全身沾滿軟綿的雪，除了有趣也相當療癒。此外蕭煌奇和家人也玩堆雪人，展現富滿童心的一面。此外在北海道剛好度過西洋情人節，蕭煌奇也雙手比愛心錄影祝福大家情人節快樂，結束美好的北海道之旅後，回台也陸續開工，為全新台語專輯籌備寫新歌。

喜愛玩雪的蕭煌奇享受其中。（好莉嗨文創提供）

蕭煌奇隨身攜帶錄影機，將所到之處錄影下來，期待有天恢復視力，能回憶美好片刻。（好莉嗨文創提供）

近期新冠肺炎疫情影響，日本也被台灣列入旅遊警示一級注意地區，由於當時人在日本的蕭煌奇，幾乎每天都有接收到朋友傳來訊息，詢問疫情進展，由於北海道地區一直到返台前夕，沒有出現太多病例，加上此趟行程多為戶外景點，蕭煌奇除持續關注相關消息，也做好防範措施，包括備妥足夠口罩，以維護自身健康。

(中時 )