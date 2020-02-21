曹西平跟甄莉上《女人我最大》來分享「12星座誰有口舌是非」，曹西平說他做人真性情、不加油添醋，不會去講沒有的事，例如節目請他聊鬼故事，他就說：「我沒遇過鬼，不能講鬼故事，這錢我不賺，通告若說編一個故事，我就一定會拒絕。」

曹西平臉書抒發錄影心情，竟慘遭節目封殺。(TVBS提供)

有一次他上完節目後在臉書發表心情貼文，主持人看到後關心，他解釋無恙後，對方臉書發文因提到「我們都很尊重曹大哥」、「他是資深前輩，我們節目謝謝他」等話語，卻引來節目粉絲誤會，大家一窩蜂去罵曹西平「你跩什麼跩，依老賣老」「節目一定要有你嗎」，讓他感到莫名奇妙，節目說他創造節目高收視，轉頭就講不好聽的話，接下來他就被全面封殺了，往後他看到類似酸民回應，他都會回：「小朋友嘴巴不要這麼壞，我還怕你活不到這麼久。」

甄莉莫名被網友攻擊。(TVBS提供)

甄莉之前開火鍋店，因為徵人困難而收攤，記者來關心給員工多少薪水，甄莉說起薪三萬二，獎金跟三節另外算，新聞露出後，馬上有網友回：「你是藝人，有本事給5萬，你看他做不做。」甄莉試圖跟網友解釋，沒想到網友砲轟更過分，最後甄莉將他拉黑。她後來學到，這種沒甚麼好回的，因為了解的人不用跟他解釋，需要解釋的人也不用跟他們講這麼多。

(中時 )