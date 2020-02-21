立院今(21)日正式開議，民眾黨團總召賴香伶今以新科立委的身分初登板質詢，她主要將焦點放在防疫的部分，質詢的問題包括防疫照顧假、居家檢疫與居家隔離有無補償，以及勞工是否能拒絕前往疫區工作等，這部分蘇貞昌則回應，若雇主沒有做好防疫前置作業，「勞工是可以拒絕的」。賴香伶今上演質詢處女秀，將火力集中在防疫的政策上，詢問防疫照顧假第一波到24日為止，但在疫情延續不歇下，會不會啟動第二波的防疫照顧假？勞動部長許銘春則回應，不排除這部分的安排；而對於居家檢疫與居家隔離而無法出門工作的民眾，基本上會有一定的補償，且承諾會溯及既往。

蘇貞昌也補充，防疫照顧假是有法源根據的，但是在「給假不給薪」的這部分，並不是勞動部主張的，甚至勞動部也希望「最好給薪多一點」，但站在雇主的立場，員工請假就需調動人力、生產額降低等等，也會受到衝擊，政府目前也希望能找出折衷方式，讓勞雇雙方都滿意。

賴香伶也提到，民眾黨以財政紀律、國家治理、還政於民為宗旨進軍國會，也希望特別條例與特別預算的部分，政院可以向立院提出報告，蘇貞昌也表示，這部分一定會依法行政，時間上則會尊重立院職權行使。

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(中時電子報)