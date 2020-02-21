5G第二階段競標結果於今日（2/21）正式拍板定案！相較中華電信和遠傳在位置競標金又多付出了20億以上，台灣大哥大宣稱在第二階段位置競價「不費分毫」順利取得3.5GHz的F22-F27頻段計60MHz頻寬，以及28GHz的G24-G25頻段計200 MHz頻寬。而台灣大在第一階段：「數量」競標金則為306.56億元，也是三大電信業者中最低的。

台灣大總經理林之晨表示，台灣大參與本次5G競標，取得的3.5GHz頻寬數量，支援再加上28GHz超高速頻段頻寬，足以提供未來10年的網路容量及一般服務應用綽綽有餘，且每單位頻寬價格為電信三雄最低。林之晨也宣佈，即日起把頻譜競標後餘裕的充足資金，全面投入5G基站建設，預計第三季優先開台。

遠傳電信則宣布以20.3億元成功取得關鍵3.5GHz頻段中，3340MHz至3420MHz的絕佳位置，且具有超高網速特性的28GHz頻段也獲得400MHz的頻寬，握有最有利發展5G的夢幻頻譜，平均用戶頻寬為電信三雄之最。

遠傳表示，5G必須至少擁有80MHz連續頻寬才能發揮高速連結特性，以高速公路比喻，頻寬決定「速限」與「車道數量」，遠傳此次5G競標取得3.5GHz頻段80MHz的頻寬，在高速度的網路好比為用路人搭建了雙向各四線道的寬敞道路，以用戶數換算，遠傳用戶平均分配到頻寬資源為數一數二的。

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(中時電子報)