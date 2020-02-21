侯友宜親自體驗「紅外線熱像儀」，並表示未來將產製30台供新北各校使用。（新北市教育局提供／張睿廷新北傳真）

新北市樟樹國際實中、新北高工、鶯歌工商為因應中小學防疫需求，由師生運用技職專業，合作開發「紅外線熱像儀-跨校自製資訊電子化防疫工具與環境建置」，儀器能自動偵測經過的同學是否有發燒現象，發出警訊，且還有影像回放裝置。侯友宜表示，現已向國外訂製原料，預計產製30台，供新北市中小學使用。

新北市3所高中職21日上午在汐止樟樹實中舉辦「紅外線熱像儀」發表會，新北市長侯友宜也到校視察，並親自實測，體驗其功效後，大讚師生研發能力已接近業界頂級水準。

侯友宜表示，學生製作的紅外線熱像儀在校園防疫可發揮極大作用，且成本僅需1萬2，相比市面上的紅外線熱像儀便宜許多；市府已向國外訂購原物料，包括熱顯像系統、攝影機，屆時將產製30台，預計1個月內可製作出成品，供各校使用。

新北市教育局表示，此次「紅外線熱像儀」是新北高工6位擁有硬體、PC系統、web網頁、App4大領域的國手共同研發，由同學先寫出程式碼，再複製進系統上，讓熱顯像儀能夠偵測同學體溫，最後由樟樹實中、鶯歌工商同學進行設計、包裝，並透漏未來也有機會申請專利。

新北高工主任陳錫齡說，此款「紅外線熱像儀」最特別之處在於影像功能，儀器只要感應到有人體溫異常，便會發出警訊，這時教師可利用影像回放，找出該名同學，帶其就醫

陳錫齡指出，紅外線熱像儀偵測的是人體表面溫度，儀器內部軟體可針對環境進行校正，能夠縮小實際體溫誤差值至最小，期盼此次設計的紅外線熱像儀能協助將校園防疫做到更全面。

(中時 )