目前在上海已有三家蘋果零售店恢復營業，各行業中恢復最快的是供應民生必需品的大型連鎖超市。（圖／中新社）

受新冠肺炎疫情影響而暫時關閉的超市、便利店近期已有大多數恢復營業，大陸商務部流通發展司司長鄭文21日稱，截至2月20日，大陸大型連鎖超市平均開業率已超95%，便利店平均開業率也在80%左右。

《中新社》引述鄭文在新聞發佈會上公佈的資料說，百貨店、購物中心等大型商場目前開業率相對較低，約50%左右；營業時間也大幅縮短，多數櫃檯或店鋪仍然關閉。客流主要來自商場內的超市、藥店等門店，只相當於平常的10%-15%。

鄭文稱，隨著疫情形勢變化，各地陸續出臺支援企業復工營業相關政策，便利店等經營居民生活必需品企業的開業率還將進一步提高。百貨店、購物中心等大型商場也將陸續恢復營業。

他表示，一度空無一人的步行商業街也開始慢慢恢復人氣，從近兩天的情況看，隨著各地疫情緩解，已有不少民眾來到步行街，佩戴口罩選購商品，街區商業氛圍正在逐步恢復。疫情結束後，隨著居民消費意願恢復，步行街將恢復此前的繁榮景象。

他透露，疫情緩解後要確定一批全國示範步行街，發揮帶動作用。同時，要提前謀劃、精心籌備一批形式多樣的促消費活動，待疫情得到有效控制後儘快啟動，充分釋放被疫情抑制的消費潛力。

(中時電子報)